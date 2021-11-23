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RT Arabic (روسيا اليوم)
دخان يتصاعد فوق منهاتن جراء حريق اندلع في ناطحة سحاب
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 03:22 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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