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ضبط 72 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الشرقية

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ضبط 72 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الشرقية ضبط 72 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الشرقية

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 72 طربة حشيش، حال تواجدهما بمحافظة الشرقية.

أكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، قيام اثنين من العناصر الإجرامية، مقيمين بمحافظة شمال سيناء، بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذان من دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات وباستهدافهما تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية وبحوزتهما 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14.400 كيلو جرام ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 720 ألف جنيه تقريبًا.

المصرى اليوم

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