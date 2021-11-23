مصرع شاب انهار عليه «حفر مواسير ري» ببني سويف

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لقي شاب مصرعه، الثلاثاء، إثر انهيار حفر عليه أثناء قيامه بتوصيل «مواسير» ري من أرضه الزراعية لإحدى الترع الجاري تبطينها بقرية «أم الجنازير» بمركز ببا، جنوب بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي، بوصول «احمد س.ع» 36 سنة، جثة هامدة، تم إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن المتوفي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، وذلك إثر إنهيار حفر عليه اثناء قيامه بتوصيل مواسير ري من أرضه الزراعية لإحدى الترع الجاري تبطينها بقرية «أم الجنازير» بدائرة المركز.

وعاينت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة موقع الحادث، حيث تبين أن المتوفي كان يعمل مع آخرين بالحفر لتركيب مواسير تصل بين أرضه الزراعية والترعة المارة أمام الأرض، الجاري تبطينها، وذلك لتسهيل عملية الري بعد الانتهاء من أعمال التبطين.

تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة، واستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصريح دفن جثة المتوفي.