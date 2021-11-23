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التحقيقات في جريق شقة الطالبية: السبب ماس كهربائي

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التحقيقات في جريق شقة الطالبية: السبب ماس كهربائي التحقيقات في جريق شقة الطالبية: السبب ماس كهربائي

كشفت التحقيقات في واقعة حريق شقة سكنية بمنطقة بركة الرمل في الطالبية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، أن سببه ماسًا كهربائيًا بأحد الوصلات ولا توجد شبهة جنائية.

كانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بركة الرمل بدائرة قسم شرطة الطالبية، وانتقلت 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق بالطابق الأخير بعقار مكون من 4 طوابق.

وفُرض كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون اصابات.

حريق شقة سكنية في الطالبية
حريق شقة سكنية في الطالبية
حريق شقة سكنية في الطالبية

المصرى اليوم

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