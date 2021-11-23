طبيب بيطري يحتال على سيدة بزعم تسفير ابنها للعمل بالخارج

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط طبيب بيطري بالغربية، بتهمة النصب على سيدة والاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بقدرته على تسفير نجلها وتوفير فرصة عمل له خارج البلاد.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية، بقيام طبيب بيطري، مقيم بذات الدائرة، بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء على أموالها بزعم تسفير نجلها لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل له.

بإجراء التحريات تبين قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمًا قدرته على توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 100 ألف جنيه من الشاكية تحت ذلك الزعم، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.