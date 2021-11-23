حركة تغييرات لنواب رئيس مدينة بلطيم

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صرح احمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، ان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أصدر قرارا بشأن حركة تنقلات داخلية لنواب رئيس مركز ومدينة بلطيم، ويأتى هذا في إطار حرص محافظ كفرالشيخ بالارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري للنهوض بمنظومة العمل المحلى وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واوضح المتحدث الرسمى، أن الحركة شملت تعيين كلاً من:

ناجح العسلي سرحان، نائب رئيس المركز للاشغالات والازالات، للعمل نائباً لرئيس المركز لشئون القري.

محمد على ابراهيم البنا، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، للعمل نائباً لرئيس المركز لشئون المدينة.

سامح السيد على شيحه، نائب رئيس المدينة، للعمل نائباً لرئيس المركز للاشغالات والازالات.

ياسر ماهر عبدالعزيز، نائب رئيس المركز لشئون النظافة، للعمل نائباً لرئيس المركز لشئون النظافة غرب.

رضا سيد احمد حوا، نائب رئيس مركز سيدى سالم، للعمل نائباً لرئيس المركز لشئون النظافة شرق.

وجدير بالذكر أن الحركة جاءت عقب التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن ونوابهم خلال الفترة السابقة مع الدفع بعناصر شابة جديدة قادرة على تحسين منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً اياهم بالعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدى لأي مخالفات بشكل حاسم وفوري ومتابعة ملفات التصالح والتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف.