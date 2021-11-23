  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كارتيرون يرفض اتباع سياسة التدوير بين حراس

Print
كارتيرون يرفض اتباع سياسة التدوير بين حراس الزمالك كارتيرون يرفض اتباع سياسة التدوير بين حراس

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى اتباع سياسة التدوير بين حراس الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما طلب محمد أبوجبل المشاركة مع الفريق في التشكيل الأساسي بعدما ابتعد خلال المباراتين الماضيتين وهو الأمر الذي تسبب في ابتعاده عن صفوف في القائمة التي أعلنها الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

وتمسك كارتيرون باستمرار محمد عواد لحماية عرين القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة ومنحه الفرصة كاملة خلال الوقت الحالي، بعدما ارتكب أبوجبل العديد من الأخطاء في مباراة الأهلي والزمالك والتي خسرها الأبيض بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وكان أحد الأسباب الأساسية في الخسارة أمام الأهلي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مجريات أحداث لقاء نادي الزمالك، مع نظيره نادي البنك الأهلي، والذي جمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس «الاثنين» ضمن مباريات الجولة الخامسة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين