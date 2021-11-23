ضبط متهمين احتالا على سيدة بزعم تخصيص وحدتين سكنيتين لها بالعبور

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين، بتهمة النصب على إحدى السيدات بزعم تخصيص وحدتين سكنيتين لها بالعبور.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من سيدة، مقيمة بالقاهرة، بتضررها من شخصين لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ مالي منها بزعم تخصيص وحدتين سكنيتين لها بأحد المشاريع السكنية، إلا إنهما لم يفيا بوعدهما ورفضا رد المبالغ التي تحصلا عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها شخصين لهما معلومات جنائية، وقيامهما بالنصب والاحتيال على الشاكية والاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بقدرتهما على تخصيص وحدتين سكنيتين لها بأحد المشاريع السكنية بالعبور، من خلال أحدهما بعد زعمه بأنه يعمل موظف بإحدى الجهات الحكومية لتخصيص الوحدتين لها «على غير الحقيقة».

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتكثف القوات الجهود لضبطه.