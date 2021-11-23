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علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك على تعادل الفريق أمام البنك الأهلي بالأمس بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري.

وقال أحمد مرتضى في تصريحاته أثناء تواجده في الزمالك منذ قليل :«الأمور تحتاج إلى إعادة ترتيب مرة أخرى».

وتابع :«ولكن في النهاية سندعم الفريق والوقت الحالي لا يحتاج إلى مجادلة في ظل ضغط المباريات».

وواصل :«الإعلان عن قرارات اجتماع مجلس الإدارة ستكون في مؤتمر صحفي سيتم عقده غدًا».

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعه في حضور جميع الاعضاء أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف القائم بأعمال امين الصندوق والاعضاء هانى زاده وأحمد مرتضى منصور وعلاء مقلد وحماده أنور وأحمد عادل عبدالفتاح والدكتورة شريفه الفار.

كما حضر شريف حسين نائب المدير التنفيذي والمستشارين محمود العسال ومحمود خالد