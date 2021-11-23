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محمد هلال: أحلم بالانضمام للمنتخب.. وهذا سر تألقي مع البنك الأهلي

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محمد هلال: أحلم بالانضمام للمنتخب.. وهذا سر تألقي مع البنك الأهلي محمد هلال: أحلم بالانضمام للمنتخب.. وهذا سر تألقي مع البنك الأهلي

أكد محمد هلال، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أن يبذل اقصى جهد له مع فريقه من أجل الانضمام للمنتخب الوطني الأول.

وقال محمد هلال في تصريحات إذاعية :«أحلم بالانضمام لمنتخب ، في الفترة المقبلة، وأبذل أقصى جهي لي مع البنك الأهلي من أجل ذلك»، مضيفًا:«أحترم اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب رغم عدم ضمي لقائمة بطولة كأس العرب، ولكني سأبذل أقصى ما لدي لدخول قائمة ».

وأشار: «خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، تمكن من تطوير أدائي بشكل مميز، حيث لا يمنحني واجبات دفاعية كما كنت أفعل في وادي دجلة، ويسعى لاستغلال إمكانياتي في الشق الهجومي ولذلك أسجل أهدافا بشكل مستمر مع الفريق».

وعن هدفه في مرمى محمد عواد، حارس قال:«هذه الجملة نتدرب عليها كثيرا في تدريبات الفريق وتمكنا من تنفيذها في لقاء الزمالك بشكل رائع»

المصرى اليوم

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