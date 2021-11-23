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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 11256.52 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11256.52 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 11256.52 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال لـ 184 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 84.76 نقطة ليقفل عند مستوى 11256.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، وفيبكو، وأسواق ع العثيم، وبوان، ومعادن الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، وطيبة، ومعدنية، وساب، والكيميائية، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.64% و 9.96%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والنايفات، وكهرباء السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، والنايفات، وسابك، وكهرباء السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 437.12 نقطة ليقفل عند مستوى 23282.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 1059 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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