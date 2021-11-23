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أمير تبوك يطلع على تقارير الوضع الصحي والوقائي

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أمير تبوك يطلع على تقارير الوضع الصحي والوقائي أمير تبوك يطلع على تقارير الوضع الصحي والوقائي
خلال لقائه في مكتبه اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على تقارير الوضع الصحي والوقائي

اطّلع امير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تقارير الوضع الصحي في المنطقة من خلال متابعة حالات ، وأعداد من تلقوا جرعتين من اللقاح، والدور الوقائي والتوعوي والرقابي للشؤون الصحية ومتابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في مختلف القطاعات.

وأكد الأمير فهد بن سلطان خلال لقائه في مكتبه اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي على أهمية تكثيف الجهود، والتقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, وذلك للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة.

ونوه أمير المنطقة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين مشيداً بجهود وزارة الصحة بمتابعة وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

من جانبه أعرب الدكتور الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من دعم واهتمام لخدمة الوطن والمواطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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