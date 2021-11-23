تعرف على موعد عزاء ابن شقيقة الفنان الكبير محمد منير (صور)

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انتهت منذ قليل، مراسم صلاة الجنازة على نجل شقيقة الفنان الكبير محمد منير، والذي توفي مساء أمس، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وتستقبل الأسرة عزاء معتصم كمال، نجل شقيقة الفنان، بعد الانتهاء من صلاة الجنازة عليه، وذلك بمقابر العائلة بمنطقة السادس من أكتوبر طريق الفيوم.

و ظهر الفنان الكبير داخل سيارته، مُحاط بعدد من الأقارب والأصدقاء، وحرص على الحضور الفنانة الكبيرة المعتزلة ياسمين الخيام، والموسيقار محمد رحيم، والمطرب المصري الألماني عادل طويل، وعدد كبير من أقارب وأصدقاء الأسرة.

وكان معتصم الطويل نجل شقيقة الفنان، قد توفي بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

الجدير بالذكر أن الفنان الكبير محمد منير، عاد مؤخرًا إلى القاهرة بعد رحلته إلى ألمانيا، بعد مشاركته في عدد من الحفلات، واصطحبه إلى القاهرة المطرب المصري الألماني عادل طويل.

كما يستعد «منير» بطرح عدد من الأغنيات الجديدة التي نشهدها الفترة المقبلة.