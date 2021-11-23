تكريم محمد صبحي بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة.. وندوة عن الفن والثقافة وبناء الإنسان ونشر الوعي

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كرم الدكتور عبدالراضي محمد عبدالمحسن عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة الفنان الكبير محمد صبحي عقب ندوة خصصت له مع طلاب الكلية تحدث فيها عن الفن والثقافة وبناء الإنسان ونشر الوعي، وناقشه الطلاب في عدد كبير من القضايا ووجهوا له التساؤلات وناقشوه في عدد من أعماله.

وجدير بالذكر أن محمد صبحى كان ضيف شرف معرض الشارقة الدولى للكتاب في دورته الـ40، وخصص المهرجان ندوة بحضور الجمهور تحدث فيها محمد صبحي عن الثقافة العربية والفنون.

ويعرض حاليا محمد صبحي مسرحية «نجوم الظهر» بمسرحه بمدينة سنبل من بطولته وإخراجه وتأليفه بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم ازياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبدالله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة «استديو الممثل» هم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبوهيبة.

العرض يقدم 12 موهبة جديدة يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية ويضمهم لفرقته «استديو الممثل» ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولي على خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقى.