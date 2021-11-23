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بشرى سارة من الخميس.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس حتى 29 نوفمبر

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بشرى سارة من الخميس.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس حتى 29 نوفمبر بشرى سارة من الخميس.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس حتى 29 نوفمبر

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية ، حالة الطقس على مختلف محافظات الجمهورية، بدءاً من غداً الاربعاء 24 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر الجارى.

وزفت الهيئة، بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس، حيث تشهد البلاد ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة بدءاً من الخميس المقبل على كافة الانحاء بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجة مئوية.

ويشهد غدا الاربعاء وحتى الجمعة، تكوّن شبورة مائية كثيفة في الساعات الاولى من الصباح، من الساعة الخامسة وحتى السابعة كل يوم، كما يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على كافة الانحاء.

المصرى اليوم

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