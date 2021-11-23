مسؤول سوري يحذر من بذور القمح الأمريكية: تُسبب أضرارًا كبيرة

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قال مسؤول سوري، إن التحاليل بوزارة الزراعة السورية أثبتت عدم صلاحية بذور القمح التي قدمتها القوات الأمريكية عبر «هيئة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» بريف القامشلي.

وقال مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة، المهندس سعيد ججي، لوكالة «سانا»، الثلاثاء، أن المديرية «قامت بإرسال عينة من بذور القمح الذي قدمه القوات الأمريكية إلى معامل وزارة الزراعة وتبين عدم صلاحيتها للزراعة بسبب ارتفاع نسبة النيماتودا والتي وصلت إلى 40%، ما يشكل خطرا كبيرا على الزراعة في المنطقة، لا سيما أن آثارها تلحق ضررا كبيرا يتفاقم بمرور الوقت.

وحذر ججي الفلاحين والمزارعين في ريف القامشلي والمنطقة من التعامل مع هذا البذور ذو المنشأ التركي، داعيا إلى اتلافه وعدم زراعته، لأن ضرره سيستمر لسنوات ويتسبب بوباء للأراضي الزراعية ويخرجها من الاستثمار.