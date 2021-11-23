أمين عام «التعاون الإسلامي»: حماية حقوق الإنسان أهم أولوياتي

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عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي دورتها الثامنة عشرة في مقر الأمانة العامة للمنظمة اليوم الثلاثاءوالتي سوف تستمر حتى يوم غدا الأربعاء.

ويعد اجتماع الهيئة، اللقاء الأول الذي يعقد حضوريا منذ تفشي جائحة كوفيد – 19.

واستمع المشاركون في الاجتماع لكلمة الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، التي ألقاها نيابة عنه، الدكتور محمد آدم مدير عام ديوان الأمين العام، حيث أكد إبراهيم طه في كلمته على أن حماية حقوق الإنسان داخل منظمة التعاون الإسلامي وخارجها ستبقى ضمن أهم أولوياته.

ولفتت كلمة الأمين العام إلى أن جائحة كوفيد – 19 قد أثرت على وضع حقوق الإنسان وبخاصة على الفقراء، كما فاقمت أوجه عدم المساواة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وألقى الدكتور سعيد الغفلي، رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، كلمة مباركا انتخاب الأمين العام حسين إبراهيم طه بالإجماع، مؤكدا أن ذلك يعكس ثقة الدول الأعضاء ومعربا في الوقت نفسه عن ثقته في أن الأمين العام الجديد سيكون داعما للهيئة التي أكد أنها ستواصل تعاونها مع المنظمة في قضايا حقوق الإنسان.