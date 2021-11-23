خالد تاج الدين يتعاون مع أصالة وماجد المهندس

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يعيش الشاعر خالد تاج الدين، حالة من النشاط الفنّي، حيث يتعاون مع النجمة السورية أصالة، والنجم السعودي ماجد المهندس، ويقدم معهما أغاني جديدة ستكون مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور.

وأعرب «تاج الدين»، عن سعادته بردود الأفعال حول أغنيته الجديدة مع المطرب خالد صباح بعنوان «أخر مترو»، والتى تم تصويرها في منطقة وسط البلد، بعدد من الأماكن التي يتواجد فيها روح وجمال مصر.

يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين، سافر إلى مدينة الرياض بصحبة مجموعة منهم الشاعر بهاء الدين محمد، والشاعر تامر حسين، والملحن خالد عز، والشاعر أمير طعمية، مؤكدًا على أن موسم الرياض أتّاح الفرصة له يتحدث معهم.