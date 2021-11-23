وزير النقل يبحث مع السفير الألماني مشروع القطار السريع «السخنة - مرسى مطروح»

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استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الثلاثاء، فرانك هارتمان سفير جمهورية المانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها والتعاون المستقبلى في مجالات النقل المختلفة وفى مقدمتها مشروع القطار السريع «السخنة- مرسى مطروح» والذى تقوم بتنفيذه شركة سيمنز الألمانية وتحالف الشركات المصرية.

في بداية اللقاء، قدم السفير الالمانى التهنئة لوزير النقل على نجاح معرض النقل الذكيTRANSMEA 2021 والذى اقيم برعاية الرئيس /عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وشهد حضور عدد كبير من رؤساء ووفود كبرى في الشركات الالمانية،واشاد وزير النقل بالتعاون المثمر مع الجانب الالمانى مشيرا إلى أن الشركات الألمانية تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى في مجال النقل مثل القطار الكهربائى السريع ( العين السخنه / العلمين / مطروح) ومشروعات انشاء الأنفاق في القاهره الكبرى أو اسفل قناة السويس عن طريق ماكينات الحفر المورده من شركه هيرنكنشت الالمانيه معرباً عن تقديره للشركات الالمانية التي تتسم بالجدية والانضباط في العمل.

وتباحث الجانبان حول التعاون في مجال الجر الكهربائى والسكك الحديدية حيث اشار وزير النقل إلى انه تم توقيع تنفيذ عقد الخط الاول ( العين السخنة / العلمين / مطروح) مع شركه سيمنز الالمانيه بطول ٦٦٠ كم وتم توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد شركات DB «شركة دويتشه بان للعمليات الدولية وشركة دى بى للأعمال الهندسية والاستشارات» لتقديم عرض لتشغيل وصيانة هذا الخط وجارى مراجعة وانهاء عقد الخطين الثانى والثالث من شبكة القطار الكهربائى السريع وهما خط ( 6 اكتوبر- الاقصر- اسوان ) وخط ( قنا- الغردقه- سفاجا ) وذلك مع تحالف شركات ( سيمنز- اوراسكوم- المقاولون العرب) بقيادة سيمنز كما تم التباحث حول ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة السكك الحديدية وتحالف السويدى المصرية وDB الالمانية لانشاء مراكز التدريب التقنى بهدف تنفيذ انشطة التدريب والتعليم الفنى لقطاع السكك الحديدية.

كما تباحث الجانبان حول مشروع نظام الاشارات عن خط ( بنها الزقازيق- الاسماعيلية- بورسعيد- ابو كبير ) الذي تقوم بتحديثه وتطويره شركة سيمنز الالمانية والذى يدخل ضمن تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتحديث نظم الاشارات على خطوط السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط.



وأكد الوزير على رغبة الجانب المصرى للتعاون مع الجانب الألمانى في مجال إدارة وتشغيل عدد من قطاعات السكك الحديدية لما للشركات الألمانية من خبرات عاليه في هذا المجال خاصة وان المناخ الاستثمارى في مصر مناخ واعد مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس ترتكز على ضرورة توطين صناعة النقل في مصر من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشيرًا إلى رغبة وزارة النقل في التعاون مع كبرى الشركات الألمانية مثل سيمنز وهيرنكشت في توطين الصناعة في مصرلافتاً إلى أن كافة العقود المستقبلية لوزارة النقل سيتم وضع شرط توطين الصناعة بها وأعرب السفير الالمانى عن استعداد الشركات الالمانية للتعاون مع الجانب المصرى في مجال التدريب والتأهيل وفى مجال توطين الصناعة.

وفى مجال النقل البحرى أشار السفير الألمانى إلى تقدم تحالف يورجيت الالمانى وكونتشيب ايطاليا وخط هاباج لوبد لإدارة وتشغيل وصيانه محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، حيث اكد الوزير انه جارى انهاء الاجراءات مشيرا إلى قيام وزاره النقل بتنفيذ خطة لتعظيم قطاع النقل البحرى ضمن مخطط تحويل مصر لمركز عالمى للتجاره واللوجستيات.

وفى مجال الموانئ البرية والجافة أكد الوزير على تنفيذ مصر لشبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، مشيراً إلى أن أول ميناء جاف يجرى تنفيذه في مصر هو الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر ينفذه تحالف السويدى ودى بى شينكر الالمانية لافتا إلى أن باقى الموانئ الجافة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ودمياط الجديدة وبنى سويف تقدمت لها تحالفات عالمية ومنها شركات ألمانية، كما أن هناك تعاون في مجال الطرق من خلال التعاون مع كبرى الشركات الالمانية لتوريد المعدات الحديثة المستخدمة في إنشاء وتنفيذ الطرق والكباري.