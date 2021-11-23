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وزير الطيران المدني: مطار الأقصر أنهى استعدادات استقبال ضيوف حفل طريق الكباش

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وزير الطيران المدني: مطار الأقصر أنهى استعدادات استقبال ضيوف حفل طريق الكباش وزير الطيران المدني: مطار الأقصر أنهى استعدادات استقبال ضيوف حفل طريق الكباش

تتجه أنظار العالم أجمع لمشاهدة حفل «افتتاح طريق الكباش الفرعونى» بمدينة عاصمة السياحة العالمية «الأقصر»، وفى ضوء الإستعدادات الجارية لإستقبال المحافظة لهذا الافتتاح العالمى والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر الجارى، فقد أنهى مطار الأقصر الدولى كافة الإستعدادات اللازمة لإستقبال ضيوف من الشخصيات الهامة المشاركين في هذا الافتتاح.

ومن جانبه أعطى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى توجيهاته لجميع فرق العمل الذي تم تكوينها من ادارات العلاقات العامة والعمليات والمحطة والخدمات الارضية وغيرها بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لجميع الوفود المشاركة في هذا الحدث العالمى، كما وجه سيادته بضروة التأكد من جميع الإجراءات الأمنية والتأمينية المتبعة بمداخل ومخارج وصالات المطار فضلاً عن التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بالمطار ومحافظة الأقصر وتقديم التيسيرات للوفود وحسن الضيافة مع الإلتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الإحترازية والوقائية المتبعة،، كما أكد وزير الطيران أن المصرية تضع نصب أعينها خروج هذا الحدث التاريخى الذي يضع مدينة الأقصر على أعتاب عصر جديد من الترويج السياحي بالصورة اللائقة بمصر ومدينة الأقصر، التي تمتلك ثلث اثار العالم بعد ان أصبحت متحفاً مفتوحاً أمام الجميع.

المصرى اليوم

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