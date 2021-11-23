تأجيل إعادة محكمة 9 متهمين في «أحداث اقتحام شرطة العدوه» بالمنيا للغد

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أجلت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة، الثلاثاء، جلسات إعادة محاكمة 9 متهمين سبق معاقبتهم بالسجن ما بين السجن 3 – 15 عاما لتورطهم في أحداث اقتحام وحرق وسرقة محتويات مركز شرطة العدوه، شمال المنيا، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، إلى غدا الأربعاء لاستكمال المرافعات.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين احمد الحنفي، واحمد السيد عبدالعزيز، وأمانة سر على حسن، واندراوس فهمي، حيث استعرضت قراراتها السابقة، المعلقة بمناقشة شهود الإثبات والنفي وسماع مرافعات الدفاع، وأصدرت قرارها .

يذكر ان محكمة جنايات المنيا، قد عاقبت المتهمين ال 9 بالسجن مابين 3-15 عاما، قبل 5 سنوات، وعقب القبض على بعضهم وإعادة إجراءات آخرين، تم عادة محاكمتهم.