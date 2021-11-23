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الرئيس الأمريكي يسمح بالإفراج عن 50 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

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الرئيس الأمريكي يسمح بالإفراج عن 50 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي الرئيس الأمريكي يسمح بالإفراج عن 50 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي
"بايدن" مستعد لاتخاذ خطوات أخرى إن لزم الأمر

الرئيس الأمريكي يسمح بالإفراج عن 50 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس جو بايدن سمح بالإفراج عن كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

وأفاد البيت الأبيض بأن هذه الخطوة ستتيح ما يصل إلى 50 مليون برميل يومياً، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن الخطوة تأتي بالتنسيق مع إفراج الاحتياطي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

ولفت إلى أن الرئيس مستعد لاتخاذ خطوات أخرى في ما يتعلق بأسعار النفط إن لزم الأمر.

وعلى الفور، انخفض خام غرب تكساس الأمريكي 1.38 دولار أو بنسبة 1.8 في المائة إلى 75.37 دولار للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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