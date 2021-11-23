"التجارة" تحرر 503 مخالفات فورية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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نفذت أكثر من 47 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيقها خلال أسبوعين

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 47،605 زيارة تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وحررت خلال الزيارات 503 مخالفات فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكّدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، حيث يشترط إظهار حالة جميع المتسوقين حسب الحالة في تطبيق "توكلنا" بحيث تكون (محصن بجرعتين).

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب الالتزام بها والصادرة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، وضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.