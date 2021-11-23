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قرر الفنان تامر حسني مفاجئة الـ«بلوجر» آية مكرم بالحضور إلى حفل زفافها متنكرًا.

وحل «حسني» على المسرح ويضع الكاميرا أمام وجهه ليخبئ ملامحه متخفيًا في هيئة مُصور ثم يكشف هويته.

وشارك الفنان يالفيديو عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام» قائلًا: «فاجأت آية وهيمن حبايب قلبي أجمل عروسين وعملت نفسي مصور صحفي، داريت وشي ورا الكاميرا لبست عدة الشغل ماسك ونظارة نظر، عشان أوصل من الزحمة من غير ما حد يحس بيا».

واستكمل: «مبروك مليون مبروك فرحتك بالدنيا يا آية ربنا يخليلك أجمل هيمن في الدنيا وعقبال الجميع».

وكان الفنان تقابل معها من قبل محققًا حلمها في لقائه وفاجأها منذ أشهر.

وعلقت آية عبر حسابها عن لقائها بالفنان: «تبان صورة مع فنان.. تبان لحظة حلوة لحاجة كنت بتمناها ممكن نشوفها عادية.. الأهم من كل الاختلافات دي إنك تبقى حقيقي وطبيعي، كنت أتمنى أشوفه بس طلع عارفني كدكتورة وصاحبة لقب.. كنت بقول أتمنى أقابله وقابلته فأتمنى أشتغل معاه وهشتغل بإذن الله.. فنان جميل ومختلف متواضع ومحبوب.. ربنا يحبب فيه خلقه».

في المقابل، تصدر الفنان تامر حسنىي تريند جوجل بعد لقاء جمعه بـ«البلوجر» التي التقته خلال تواجده في أحد الفنادق.