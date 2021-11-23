المشدد 6 سنوات لعامل اعتدى جنسيًا على طفلة بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمد على عبدالرحيم، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمود معوض، وأمانة سر أحمد رمزى، بمعاقبة فرد أمن في شركة خاصة بالسجن المشدد 6 سنوات، لاعتدائه جنسيا على طفلة حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما بغير رضاها.

تعود أحداث القضية رقم 2497 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الصالحية الجديدة، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من قسم شرطة الصالحية، يتهم المدعو «أ. م .غ» 26 عاما فرد أمن في شركة خاصة، مقيم بدائرة قسم الصالحية الجديدة، بمواقعة المجني عليها «ه. أ. م»، بغير رضاها، وذلك بأن حسر عنها ملابسها وجثم فوقها وعاشرها معاشرة الأزواج حال كونها لم تبلغ سن الثمانية عشر عامًا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.