محمد المجذوب يطرح أغنية «راجعلك»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

طرح محمد المجذوب أحدث أغنياته المصورة والتي تحمل عنوان «راجعلك» من إنتاج شركة«Universal Music MENA»، من كلمات إسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع وميكسر وماستر فلفادي جيجي.

وقال محمد المجذوب، إن الغنية تلامس مشاعر المستمع وتمنحه جرعه من الفرح، مشيرًا إلى أنه اختار الأغنية لأنها تحمل تحدي في الحب.

وأضاف المجذوب في بيان صحفي: «الشاعرة المميزة حياة إسبر إختارت تعابيراً وكلمات غير مُستهلكة في العادة زادت من جماليّة وخصوصيّة الأغنية، وكذلك الأمر بالنسبة للمُبدع فضل سليمان الذي ألّف لحناً مُختلفاً أضاف بصمة خاصّة على العمل، فأنا متفائل جداً بهذه الأغنية وأتمنى أن تنال أصداءً إيجابيّة بفضل محبّة الجمهور ودعمه».

تجدر الإشارة أنّ أغنية «راجعلك» صورت على طريقة الفيديو كليب من خلال فكرة بسيطة غير مُرتبطة بكلمات الأغنية وتحت إشراف الـCreative Director رامي نبها.