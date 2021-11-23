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مصرع شاب وإصابة صديقه في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

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مصرع شاب وإصابة صديقه في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف مصرع شاب وإصابة صديقه في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

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لقي شخص مصرعه وأصيب صديقه، في حادث سير، وقع، إثر إنقلاب دراجة بخارية، كانا يستقلاها بالطريق الزراعى بنى سويف القاهرة امام مركز الفشن وانتقلت سيارة اسعاف وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء اسامة جمعة مدير البحث الجنائى بوقوع حادث سير إثر إنقلاب دراجة بخارية، بطريق بنى سويف القاهرة الزراعى امام مركز الفشن، بسبب السرعة ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة صديقه.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارتين نقلتا المتوفي والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي، وهما: محمد محمود عطية، ٦٠ سنة، جثة هامدة، ومحمود حنفي محمود، ٤٠ سنة، مصاب بكسر مضاعف بالساقين والذراع الايمن، يقيمان مركز الفشن.

وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة، وإستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لإستصدار تصريح دفن جثة المتوفي.

المصرى اليوم

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