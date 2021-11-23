مصدر بالزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع فيريرا لخلافة كارتيرون

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كشف مصدر أن مسؤولى نادى الزمالك، تواصلوا خلال الساعات القليلة الماضية مع البرتغالى جيسفالدو فيريرا، المدير الفنى السابق للفريق، من أجل استطلاع رأيه لتولى المهمة الفنية للفريق الأبيض حال رحيل كارتيرون.

وأضاف المصدر أن فيريرا أبدى موافقة مبدئية على تدريب نادى الزمالك، ولكنه وضع عدة شروط، أولها الانتظام فى دفع راتبه إلى جانب عدم التدخل فى الأمور الفنية للفريق.

فى السياق نفسه، أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها أحمد سيد «زيزو»، صانع ألعاب الزمالك، تعرضه لكدمة فى أربطة كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة الفريق أمام البنك الأهلى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى مسابقة الدورى الممتاز.

وخضع زيزو لفحص بالأشعة للتعرف على حجم الإصابة التى تعرض لها، ويخوض برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبى بالزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة السادسة للدورى.