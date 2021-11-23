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ضبط متهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في قنا

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ضبط متهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في قنا ضبط متهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في قنا

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص بقنا، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم بتخزين تلك العملات وبيعها عقب ذلك لراغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته مبلغ مالي «عملة أجنبية»، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

المصرى اليوم

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