  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عموري يعود للمشاركة فى الدورى الإماراتى بعد غياب عام

Print
عموري يعود للمشاركة فى الدورى الإماراتى بعد غياب عام عموري يعود للمشاركة فى الدورى الإماراتى بعد غياب عام

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عاد عمر عبد الرحمن (عموري) للعب بعد أكثر من عام وخاض مباراته الرسمية الأولى بقميص شباب الأهلي خلال التعادل 1-1 مع النصر في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.عم
وتعرض عموري (30 عاماً) نجم العين السابق وأفضل لاعب في آسيا عام 2016 بالإصابات وخاض مباراته الأخيرة مع الجزيرة أمام الظفرة في أكتوبر من العام الماضي حين تعرض لإصابة كبيرة في الركبة.
وشارك عموري بديلاً في الشوط الثاني قبل مرور ساعة من اللقاء خلال التعادل بدون أهداف. وبعد دقائق قليلة من نزوله سجل الإيراني مهدي قائدي الهدف الأول لشباب الأهلي بمهارة فردية رائعة.
وكاد عموري يصنع الهدف الثاني بتمريرة متقنة إلى يحيى الغساني الذي انفرد بالحارس لكنه ضل طريق الشباك.
لكن النصر انتزع التعادل من ركلة جزاء نفذها البرتغالي توزي قبل أربع دقائق على النهاية. وتعرض عبد الله نقبي لاعب وسط شباب الأهلي للطرد في الدقائق الأخيرة.
ويملك شباب الأهلي 17 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف النصر ثالث الترتيب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة