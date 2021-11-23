عموري يعود للمشاركة فى الدورى الإماراتى بعد غياب عام

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عاد عمر عبد الرحمن (عموري) للعب بعد أكثر من عام وخاض مباراته الرسمية الأولى بقميص شباب الأهلي خلال التعادل 1-1 مع النصر في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.عم

وتعرض عموري (30 عاماً) نجم العين السابق وأفضل لاعب في آسيا عام 2016 بالإصابات وخاض مباراته الأخيرة مع الجزيرة أمام الظفرة في أكتوبر من العام الماضي حين تعرض لإصابة كبيرة في الركبة.

وشارك عموري بديلاً في الشوط الثاني قبل مرور ساعة من اللقاء خلال التعادل بدون أهداف. وبعد دقائق قليلة من نزوله سجل الإيراني مهدي قائدي الهدف الأول لشباب الأهلي بمهارة فردية رائعة.

وكاد عموري يصنع الهدف الثاني بتمريرة متقنة إلى يحيى الغساني الذي انفرد بالحارس لكنه ضل طريق الشباك.

لكن النصر انتزع التعادل من ركلة جزاء نفذها البرتغالي توزي قبل أربع دقائق على النهاية. وتعرض عبد الله نقبي لاعب وسط شباب الأهلي للطرد في الدقائق الأخيرة.

ويملك شباب الأهلي 17 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف النصر ثالث الترتيب.