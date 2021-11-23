  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بيراميدز يهنئ الكرتي بالانضمام لمنتخب المغرب

Print
بيراميدز يهنئ الكرتي بالانضمام لمنتخب المغرب بيراميدز يهنئ الكرتي بالانضمام لمنتخب المغرب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

هنأ الحساب الرسمي لنادى بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي«تويتر» لاعب الفريق الكروي الاول بالنادى وليد الكرتي، بالانضمام إلى منتخب المغرب في القائمة التي اعلنها الجهاز الفنى للمشاركة في بطولة كاس العرب، والتي ستقام في ديسمبر المقبل

وكتب الحساب الرسمي لبيراميدز على تويتر: «وليد الكرتي ضمن قائمة المغربي المشاركة في بطولة كأس العرب.. بالتوفيق».

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن قائمة منتخب المغرب التي ستخوض منافسات بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها خلال الفترة ما بين أواخر نوفمبر الجاري، ونصف ديسمبر المقبل بـ قطر، وضمت القائمة بدر بانون مدافع النادي الأهلي، وأشرف بن شرقي جناح ، ووليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين