بيراميدز يهنئ الكرتي بالانضمام لمنتخب المغرب

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هنأ الحساب الرسمي لنادى بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي«تويتر» لاعب الفريق الكروي الاول بالنادى وليد الكرتي، بالانضمام إلى منتخب المغرب في القائمة التي اعلنها الجهاز الفنى للمشاركة في بطولة كاس العرب، والتي ستقام في ديسمبر المقبل

وكتب الحساب الرسمي لبيراميدز على تويتر: «وليد الكرتي ضمن قائمة المنتخب المغربي المشاركة في بطولة كأس العرب.. بالتوفيق».

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن قائمة منتخب المغرب التي ستخوض منافسات بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها خلال الفترة ما بين أواخر نوفمبر الجاري، ونصف ديسمبر المقبل بـ قطر، وضمت القائمة بدر بانون مدافع النادي الأهلي، وأشرف بن شرقي جناح الزمالك، ووليد الكرتي لاعب وسط بيراميدز