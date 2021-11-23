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مرتضي منصور يبدأ اجتماعه مع مجلس

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مرتضي منصور يبدأ اجتماعه مع مجلس الزمالك مرتضي منصور يبدأ اجتماعه مع مجلس

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بدأ اجتماع مجلس إدارة نادي برئاسة المستشار فى حضور جميع الاعضاء أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس والكابتن اسماعيل يوسف القائم بأعمال امين الصندوق والاعضاء هانى زاده وأحمد مرتضى منصور وعلاء مقلد وحماده أنور وأحمد عادل عبد الفتاح والدكتورة شريفه الفار.

,حضر شريف حسين نائب المدير التنفيذي والمستشارين محمود العسال ومحمود خالد .

ويعقد المستشار مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا فى الثانية عشرة غدا يعلن خلاله كافه التفاصيل المرحله المقبله وخارطة الطريق للعودة بنادي الزمالك إلي سابق عهده

وكان وزير الشباب والرياضة قد قرر إعادة مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك من جديد بعد الحصول على حكم بأحقيته في العودة لرئاسة نادي الزمالك.

المصرى اليوم

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