ناشطة نسائية : تصريحات الداعية مبروك عطية تحرض على العنف الأسرى وإهدار حقوق المرأة

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أثارت تصريحات الدكتور مبروك عطية الداعية الاسلامى، موجة كبيرة من الجدل بسبب تصريحاته عن تعدد الزوجات، والتي قال فيها إن الزوجة لا يحق لها أن تطلب الطلاق بسبب زواج زوجها من أخرى، وأنها بذلك تكون آثمة وجزاؤها جهنم، وان العدل ليس شرطًا في تعدد الزوجات.

وعلقت نجوى ابراهيم مدير مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، على تصريحاته مؤكدة أن القانون يلزم الزوج بضرورة إخطار الزوجة الأولى بالزواج من أخرى خلال أسبوع، وإن لم يفعل ذلك يعاقب الزوج والمأذون معا، والزوجة إما تقبل الوضع أو ترفع دعوى طلاق للضرر .

وحول التصريحات الأخيرة للدكتور مبروك عطية، أشارت ابراهيم في تصريحات ل«المصرى اليوم» أنها مثيرة للجدل وتحرض على العنف الأسرى وإهدار حقوق المرأة، في الوقت الذي نطالب فيها بتجريم العنف الأسرى ووضع قوانن شاملة تناهض العنف ضد المرأة والنساء .

وتابعت ابراهيم: «قمنا بتجميع 450توقيع من مؤسسات نسوية وأشخاص، ناشدنا فيها المسئولين بضرورة وقف برنامج الدكتور عطية مبروك على احدى القنوات التلفزيونية، خاصة أنه في برنامجه يدعو الرجال بصفة مستمرة أن يمارسوا العنف ضد زوجاتهم بدون عقاب، ويخالف رجل الدين كل ما تحاول أن تفعله الدولة بكافة هيئاتها من مجتمع مدني وحركة نسائية وأجهزة حكومية لمنع ومحاربة كافة أشكال العنف ضد النساء من سن لقوانين ووضع برامج وتشجيع النساء على الإفصاح عن كل أشكال العنف اللاتي يتعرضن اليه، فما يقدمه الدكتور مبروك عطية يستحق المراجعة والدقة» .