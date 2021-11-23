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"سعود الطبية" تدشن مشروع نظام الملف الطبي الإلكتروني

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"سعود الطبية" تدشن مشروع نظام الملف الطبي الإلكتروني "سعود الطبية" تدشن مشروع نظام الملف الطبي الإلكتروني
يساهم في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة

دشن المدير التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي، مشروع نظام الملف الطبي الإلكتروني، الذي يُعنى بأتمتة رحلة المريض، ويساهم في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية.
جاء ذلك بحضور مدير عام الأنظمة الصحية بوزارة الصحة علي الشهري، ومدير الصحة الإلكترونية بالمدينة المهندس محمد الحسن، الذي أكد أن النظام هو حجر الأساس والممكن الرئيس للخدمات الطبية المقدمة بالمدينه، حيث يعنى بأتمتة رحلة المريض ابتداءً من التسجيل مروراً بجميع الخدمات المقدمة له في المدينة الطبية؛ مما يسهم في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى ورفع مستوى الانتاجية والتشغيل؛ لتتوافق مع مستهدفات البرنامج الوطني للتحول فيما يخصص القطاع الصحي والملف الطبي الموحد عبر نطاق تجمع الرياض الصحي الأول.
وأشار الحسن إلى أن النظام تطبيق سيكون بأعلى المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة ليكون سجل بيانات محدث للمريض بكامل التاريخ المرضي من تشخيص وأدوية ونتائج تحاليل وتطعيمات وأشعة وإحالات وخلافه مما يسهم في رفع جودة البيانات الصحية للمرضى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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