إصابة ٥٠ تلميذًا بتسمم غذائي داخل مدرسة بقنا

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أصيب ٥٠ تلميذًا، الثلاثاء، بحالة إعياء نتيجة إصابتهم بتسمم غذائي داخل مدرسة شركة السكر بنجع حمادي بمحافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة ٥٠ تلميذًا بحالة إعياء داخل مدرسة شركة السكر بنجع حمادي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي العلاج اللازم، تحت اشراف الدكتور على نور الدين تمام، مدير المستشفى، وكشف سبب الإصابة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن جانبه، أشار الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إنه تم خروج ٢٠ تلميذاً من إجمالى ٥٠ بعد تلقيهم العلاج، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية والاسعافات اللازمة لهم تمهيدا لخروجهم.