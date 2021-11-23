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البحرية الأوكرانية تتسلم زورقين من خفر السواحل الأمريكي لتعزيز قدراتها

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البحرية الأوكرانية تتسلم زورقين من خفر السواحل الأمريكي لتعزيز قدراتها البحرية الأوكرانية تتسلم زورقين من خفر السواحل الأمريكي لتعزيز قدراتها

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قالت البحرية الأوكرانية، الثلاثاء، إنها تسلمت زورقي دورية من خفر السواحل الأمريكي بعد أن وصلا إلى ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود وذلك بهدف تعزيز قدراتها.

وقال قائد القوات البحرية الأوكرانية، أوليكسي نيزبابا: «إننا نقدر مساهمة الولايات المتحدة في ردع العدوان المسلح للاتحاد الروسي ضد أوكرانيا».

يأتي ذلك في إطار حزمة مساعدات لأوكرانيا تبلغ قيمتها أكثر من 2.5 مليار دولار منذ عام 2014، وهو العام الذي ضمت فيه شبه جزيرة القرم من أوكرانيا واستولى الانفصاليون المدعومون من روسيا على أجزاء من شرق أوكرانيا.

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