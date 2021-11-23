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أثناء الاحتفالات بذكرى «أبطال المائة السماوية» خرجت مسيرات في أوكرانيا تطالب بإقالة رئيس مكتب الرئيس أندري يرماك، وكانت المسيرات متضمنة حزب التضامن الأوروبي بزعامة الرئيس السابق بيترو بوروشينكووالتشكيلات (حركة المقاومة ضد الاستسلام) وديمسوكيرا (الفأس الديمقراطية).

وعلى الرغم من قيام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يرافقه رئيس البرلمان رسلان ستيفانشوك ورئيس الوزراء دنيس شميغال ورئيس مكتب عمدة ييرماك، بوضع الزهور على النصب التذكاري ل «أبطال المائة السماوية»، اتهمت زعيمة حزب باتكيفشينا، يوليا تيموشينكو، على قناة أحمدوف التلفزيونية رموز سياسية بتنظيم أزمة طاقة.

وأضافت «لقد نشأت هذه الأزمة بشكل مصطنع. من حيث المبدأ، لا يمكن أن تكون هناك أزمة طاقة في أوكرانيا، لأننا مختلفون عن جميع البلدان الأوروبية الأخرى، فلدينا مرافق لتخزين الغاز الطبيعي بمساحة 38 مليار متر مكعب. هذا يكفينا لننل ما يكفي من الغاز لمدة سنة... أزمة الطاقة في أوكرانيا، لأنهم لم يضخوا الغاز، وأضاف الآن قيل لنا أننا لا نملك الكهرباء. لماذا؟ لأنهم لم يضعوا الفحم في المستودع نحتاج 2.5 مليون طن، وضعوا 700 ألف، وهناك فقط 300 ألف، واتهمت السياسية المسؤولين بخيانة الوطن الأم وتنظيم أزمة الطاقة، وفقا لموقع «أوكرانيا».

من ناحية أخرى، هناك اتهامات لأوكرانيا باستخدام طائرات بدون طيار لهجوم ضد جنود ومدنيي دونباس، ما يعد انتهاك مباشر لاتفاقيات «مينسك»،

وأبدى الخبير العسكري أليكسي ليونكوف أن مناشدة مواطني جمهورية دونيتسك الشعبية فيكتور باركالوف وفاديم شولاك للمنظمات الدولية ستساعد على استعادة العدالة ومعاقبة الأوكرانيين المتورطين في جرائم ضد المدنيين، حسب قوله.

من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع البريطاني، في وقت سابق، إن بلاده مستعدة لمواصلة دعمها لأوكرانيا، حيث تقدم بريطانيا المساعدة إلى كييف في أعقاب الصراع في شرق أوكرانيا الذي بدأ في عام 2014 .