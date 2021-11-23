كلية الفنون الجميلة بحلوان تستضيف ٤٠ طفل من ذوي القدرات الخاصة ضمن «أولادنا»

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استضافت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ورشة عمل لعدد ٤٠ طفل من ذوي القدرات الخاصة ضمن فعاليات ملتقى أولادنا المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة أكثر من ٣٠ دولة أجنبية وعربية، وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، والدكتور عمرو سامي عميد الكلية الفنون الجميلة.

أوضح الدكتور عمرو سامي أن فكرة الورشة الفنية هى«من الطبيعة» وقد تطوع ١٤ طالب من كلية الفنون الجميلة لمساعدة الأطفال في الأعمال الفنية خلال ورشة العمل التي تم خلالها انتاج أعمال فنية تعكس جمال الطبيعة، وقد تم خلال الورشة شرح للتقنيات الفنية للأطفال، كما أظهر المتطوعين تعاونهم واندماجهم معهم مما ساعد على انجاح الورشة الفنية.

أعلن الدكتور أشرف رضا رئيس لجنة تحكيم ملتقى أولادنا والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، عن تنظيم معرض فني جديد ضمن برنامج الفنون التشكيلية لملتقى أولادنا للمنتجات الفنية للأطفال ذوي القدرات الخاصة من ورش العمل المقدمة تحت استضافة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والتي تعكس فنونهم وإبداعاتهم ومواهبهم ومتعتهم وسط الألوان وتقديمهم عدد من الأعمال المبهرة، من خلال دمج «أولادنا» مع طلبة وطالبات الكلية.

يذكر أن لجنة تحكيم الفنون التشكيلية ومعارض الحرف التقليدية وورش العمل الفنية بملتقى أولادنا، يرأسها الأستاذ الدكتور أشرف رضا وبعضوية الفنانين سامح اسماعيل قوميسير المعارض الفنية، نعمت الديواني، محمد خضر، أمنية سالم، مراد درويش، كارل حمصي، فتنة شنن،هبة بشير، والمصور الفوتوغرافي جلال المسيري، منظمة ورش الأطفال الفنانة مروة توفيق، وخبيرة التربية الخاصة الدكتورة انجي مشهور.