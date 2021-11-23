أسقف ألمانيا يزور المعالم الأثرية لمحطة العائلة المقدسة بسمالوط (صور)

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استقبلت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، برئاسة نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، الثلاثاء، الأنبا دميان أسقف ورئيس دير القديسة العذراء مريم والقديس موريس بهونكستر شمال ألمانيا، في زيارة للمطرانية.

بدأها بلقاء مع مطران سمالوط، ثم توجه إلى دير القديسة العذراء مريم بدير جبل الطير زار خلالها الكنيسة الأثرية مع باقي المعالم الأثرية الأخرى.

ثم فندق العائلة المقدسة والذي حاز على إعجابه الشديد، موضحاً أنه يعد من أفضل وأرقى أماكن استقبال الرحلات الكنسية والذي يليق بمكانة محطةٍ من أهم محطات رحلة العائلة المقدسة.

توجه بعدها إلى كنيسة الشهيد أبسخيرون القليني الشهيرة بقرية البيهو، ثم إلى مستشفى الراعي الصالح بملحقاتها والتي أثارت إعجاب نيافته بأقسامها وأجهزتها العلاجية الضخمة، كما زار مُجمع مدارس العهد الجديد وما يحويه من أنشطةٍ تعليمية واجتماعية وترفيهية .

حرص أيضاً على زيارة كاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء ( العور) وتبارك من رُفات شهداء مصر يليبيا، مُستعرضاً المتحف والبانوراما الخاصين بهما وما يحويه المكان من مرافق فاخره لاستقبال الرحلات الكنسية، ثم صل القداس الإلهي بكنيسة الهروب بدير جبل الطير.

واختتم الأنبا دميان أسقف ورئيس دير القديسة العذراء مريم والقديس موريس بهونكستر شمال ألمانيا، زيارته الكريمة بكنيسة الشهيد مارمينا العجائبى الأثرية بقرية طحا الأعمدة والتي يرجع تاريخ بنائها إلى القرن السابع الميلادي.

أسقف ألمانيا يزور المعالم الأثرية لمحطة العائلة المقدسة بسمالوط

أسقف ألمانيا يزور المعالم الأثرية لمحطة العائلة المقدسة بسمالوط

أسقف ألمانيا يزور المعالم الأثرية لمحطة العائلة المقدسة بسمالوط