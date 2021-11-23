ميسى عن منافستة لرونالدو: ذكرى ستظل خالدة فى التاريخ

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تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، على انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد في الموسم الحالي.

وقال ميسي، في حوار أجراه مع صحيفة «ماركا» الإسبانية: «مانشستر يونايتد فريق قوي للغاية ولديه لاعبون رائعون، كريستيانو كان يعرف النادي بالفعل، لكن ذلك كان في مرحلة أخرى والآن نراه تكيف معهم بشكل مثير للإعجاب».

وأضاف: «سجل رونالدو أهدافًا مع مانشستر يونايتد منذ البداية كما هو الحال دائمًا، ولم يواجه أي مشاكل في التكيف، لكن وضع اليونايتد في الدوري الإنجليزي ليس جيدًا».

وتابع: «البريميرليج منافسة صعبة للغاية، وتتأرجح فيها الأمور كثيرًا، حيث إن الوضع قد يتغير كثيرًا بعد شهر ديسمبر المقبل، ويمكن أن يحدث أي شيء»

وواصل: «لقد كانت المنافسة مع رونالدو مرحلة جميلة جدًا بالنسبة لنا، وأيضًا للناس لأنهم استمتعوا بها كثيرًا. إنها ذكرى جميلة وستبقى في تاريخ كرة القدم».

وفيما يخص رحيل النجوم عن الدوري الإسباني، قال: «آمل أن تنجح الليجا في إعادة جذب اللاعبين الرائعين وأن تحصل على الأفضل كما كان الأمر في آخر 10 أو 15 عامًا وكما كان الوضع تاريخيً».

وأختتم حديثة قائلا: «لقد كانت الليجا دائمًا واحدة من أفضل الدوريات في العالم وآمل أن تتمكن من استعادة رونقها، صحيح أنه غادر العديد من اللاعبين البارزين لأسباب مختلفة، لكنني على ثقة أن في المستقبل يمكن أن يعود الدوري الإسباني إلى وضعه السابق».