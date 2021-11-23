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النقض تقضي بإعدام قاتل طفلة أوسيم بعد فشله في اغتصابها

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النقض تقضي بإعدام قاتل طفلة أوسيم بعد فشله في اغتصابها النقض تقضي بإعدام قاتل طفلة أوسيم بعد فشله في اغتصابها

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أيدت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكم «الجنايات» بالإعدام شنقًا للمتهم أحمد شحات في واقعة اتهامه بقتل الطفلة «ميادة» عمرها 4 سنوات داخل مسجد بأوسيم، بعد فشله في اغتصابها، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.

وتضمن منطوق الحكم: أولاً: قبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع برفضه، ثانيًا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا وتصحيحه بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه أحمد شحات أحمد السيد.

وكانت قضت محكمة جنوب الجيزة، الدائرة 26، المنعقدة بالعباسية، بإعدام متهم بقتل طفلة داخل مسجد بأوسيم بعد فشله في اغتصابها.

المصرى اليوم

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