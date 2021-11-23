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ضبط سيدة بالغربية استولت على أموال 5 أشخاص بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج

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ضبط سيدة بالغربية استولت على أموال 5 أشخاص بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج ضبط سيدة بالغربية استولت على أموال 5 أشخاص بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيدة بالغربية، لاستيلائها على أموال عدد من المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 5 أشخاص بتضررهم من ممرضة، مقيمة بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية، لقيامها بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم، وعدم وفائها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين قيام المتهمة بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهمة وضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.

المصرى اليوم

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