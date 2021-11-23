★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تعرضت الفنانة أصالة إلى الانتقادات والتساؤلات بعد اعتقادها ان الفنان حمادة هلال شارك بفيديو لابنه.

وربما ظنت أن الفنان نشر فيديو عبر «انستجرام» لنجله أثناء احتفاله بالإجازة الأسبوعية من المدرسة.

لكن في الحقيقة ذلك الفيديو كان «هلال» يمازح جمهوره، مُستخدمًا خاصية تمنح شكل وجه أصغر للأشخاص، حتى بدى حمادة هلال يشبه الأطفال.

وكان تعليق «هلال» على مقطع الفيديو: «بكرة إجازة مفيش مدرسة»، لترد الفنانة أصالة: «روح قلبي الله يحفظه بيجنن».

وإنهالت التعليقات على عبارتها: «هذا حمادة هلال وليس ابنه.. يا صولا أنتِ فاهمه الموضوع غلط»، وفسذر لها آخرون: «هذا حمادة هلال بفلتر وليس ابنه فهمتي؟».

يذكر أن أصالة تلقت الكلمات الرومانسية، أمس، من زوجها الشاعر الغنائي فائق حسن، مُعبرًا عن حُبه لها.

وقال «حسن» عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «ذات لهفة التقينا كان كل شئ يشي بالحب انتبه الجميع لصوت صمتنا بين الجمل وعناقنا ونحن نتصافح لم يكن ذنبك انك تركت الباب موارب ولم يكن ذنبي أني دخلت التفاصيل ليست مهمة لكني مصر أن أعشقك بكل التفاصيل».

وترد أصالة على كلماته: «أنت الحياة وكلّ شي حلو فيها.. لطفك بالغ وقلبك رائع وعقلك واعي وكلّك حلاوة وطيابة وأنا ممنونة لآخر نفس أنك عرّفتني على السّعادة المطلقه والأمان والسكينة ومعك بسّ عرفت أنه فيه قلبّ أحلى من قلبي وتعبير أعلى من تعبيري وشعور أغلى من شعوري (مو أكتر كتير بسّ نقطة والنقطة كتير)».

ويكشف ابن أصالة الأكبر من طليقها أيمن الذهبي، خالد، مدى عشق أمه لـ«حسن»: «أنا ماشفت صوله فرحانة بحياتها زي ماهي معاك ربنا يخليك لينا»، كما علّقت شقيقته شام الذهبي: «الله يحفظكم».

كما احتفلت ابنة الفنانة أصالة، شام الذهبي، بزواج والدتها من الشاعر الغنائي فائق حسن، منذ أيام.

وشاركت بمقطع فيديو عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام»، يبرز اللحظات الأولى لدخول أصالة مع زوجها، على نغمات أغنية «أكتر» التي يرجع زمنها إلى 2006.

وأعدت «الذهبي» أجواء احتفالية تليق بالعروسين، وزينت المنزل بالورود وحلوي سجلت عليها «زواج مبارك».

وقررت «الذهبي» تسجيل كلمات أغنية «قد الحروف» على كيكة الاحتفال: «قد الحروف اللى في أسامي العاشقين بحبك، قد الثوانى والدقايق والسنين بحبك، قد الهموم اللى في قلوب البشر، قد العيون اللى كحلها السهر».

زيجة أصالة من «حسن» هي الثالثة، بعد انفصالها عن طليقيها الأول هو أيمن الذهبي والثاني المخرج طارق العريان.