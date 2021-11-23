«نقل الكهرباء» توقع عقود تغذية قطار المونوريل بالقاهرة

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وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عقدا مع شركة السويدي إلكتريك للتجارة والتوزيع ش.م.م ( EET & D ) لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، بمنطقة كهرباء القاهرة، من خلال تنفيذ توسعة محطة محولات S1 جهد 500/220/66/22 كيلو فولت توريد وتركيب المهمات 2 خلية GIS جهد 66 كيلو فولت بالإضافة إلى محولين قدرة 40 م.ف.أ جهد 66/22 كيلو فولت والمهمات الخارجية والتأريض وكابلات الجهد المتوسط فضلاً عن توسعة لأنظمة التحكم الآلي SAS والوقاية الرقمية وإنشاء نظام الإطفاء التلقائي على المحولات وتوريد خلايا الجهد المتوسط جهد 22 ك.ف، بالإضافة إلى جميع الأعمال المدنية المطلوبة بنظام (تسليم مفتاح).

وقالت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ مليونا وخمسين ألف دولار + خمسين مليون جنيه مصري ويتم التمويل ضمن المشروعات الإستراتيجية بمدة تنفيذ تبلغ حوالى 8 شهور من تاريخ استلام أمر القبول واعتماد التصميمات.

وأشارت مشالي إلى أن مثل هذه الأعمال تأتي تأكيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.