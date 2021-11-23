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وزير خارجية أوكرانيا: لا نخطط لهجوم عسكري في دونباس

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وزير خارجية أوكرانيا: لا نخطط لهجوم عسكري في دونباس وزير خارجية أوكرانيا: لا نخطط لهجوم عسكري في دونباس

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قال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، إن بلاده لا تخطط لهجوم عسكري في دونباس، جاء ذلك في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة، «تويتر».

أضاف: «نحن ملتزمون بالبحث عن حلول سياسية ودبلوماسية للصراع، وتواصل أوكرانيا العمل الجاد لإحياء صيغة نورماندي مع ألمانيا وفرنسا كوسيطين».

ودعا وزير الخارجية الأوكراني إلى الانخراط بشكل بناء في جهود السلام بدلاً من تقويضها، حسب قوله.

وتابع: «تواصل الدبلوماسية الأوكرانية العمل على تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا من أجل ردع وتثبيط روسيا عن المزيد من الأعمال العدوانية».

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