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فريال أشرف تحصد جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

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فريال أشرف تحصد جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي فريال أشرف تحصد جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

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في إنجاز جديد لبطلة الأولمبية في الكاراتية، فازت فريال أشرف بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي.

كانت فريال أشرف لاعبة الكاراتيه المصرية من بين الفائزين بعدما حصلت على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 وأعربت بطلة مصر الأوليمبية عن سعادتها بهذه الجائزة الغالية مؤكدة أن شعورها لا يوصف.

وقدمت فريال الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ومحمد الدهرواى رئيس اتحاد الكاراتيه على دعمهم الكامل لي ومسؤولي وروابط الرياضة بعدما وفروا كل إمكانيات النجاح والتألق.

وحققت فريال أشرف ذهبية بطولة العالم للكاراتيه التي أقيمت مؤخرا بدبي مع منتخب السيدات.

المصرى اليوم

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