★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وصلت ظهر اليوم الثلاثاء اللجنة القضائية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة إلى مقر نادي الزمالك في ميت عقبة من أجل إنهاء عملية تسليم النادي إلى الرئيس السابق المستشار مرتضى منصور.

وستقوم اللجنة بتسلم النادي من اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب الذي تولى المسؤولية خلال الفترة الماضية وتسليم النادي إلى مجلس الإداة المنتخب السابق برئاسة مرتضى منصور بعد قرار عودتهم إلى مناصبهم.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، أمس، قرارًا بعودة مجلس إدارة نادى الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لإدارة النادى، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول طعن مرتضى منصور وإيقاف قرار وقفه واستبعاد اللجنة المؤقتة التي تدير النادي حالياً.

وجاء نص قرار وزارة الشباب والرياضة أمس كالتالي:

يُنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وما يترتب على ذلك من آثار إلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي، والمدير المالي من إدارة شؤون النادى مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن يتولى مجلس الإدارة اتخاذ كافة الاجراءات المقررة في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخص.

في سياق متصل، تتوجه وزارة الشباب والرياضة بالشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجان التي تولت إدارة شؤون نادى الزمالك خلال الفترة السابقة، مثنيا على جهودهم وإخلاصهم في سبيل خدمة النادى العريق وحرصهم على استقرار النادى وكافة شؤونه.