"بينيت": "إسرائيل" مستعدة للتصعيد مع إيران.. ولن تلتزم بأي اتفاق نووي جديد

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أشار إلى أنها تمر حالياً بأكثر مراحل برنامجها الذرّي تقدماً

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الثلاثاء) عن استعداد "إسرائيل" لتصعيد المواجهة مع إيران، مشدداً على أن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي جديد تبرمه إيران مع الدول الكبرى.

وقال "بينيت" في مؤتمر عبر التلفزيون استضافته جامعة ريتشمان: "إن الإيرانيين يحاصرون دولة إسرائيل بالصواريخ في الوقت الذي يجلسون فيه بأمان في طهران"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن مطاردة الإرهابيين الذين يرسلهم فيلق القدس لم تعد تؤتي ثمارها، وعلينا ملاحقة المُرسِل".

وذكر أن إيران تمر حالياً بأكثر مراحل برنامجها النووي تقدماً.

ولم يصل "بينيت" إلى حد التهديد الصريح بالحرب، لكنه أشار إلى إمكانية الاستفادة بالتكنولوجيا الإلكترونية، والدعم الدولي.

وعلى الرغم من إعلان حكومته في السابق أنها ستكون منفتحة على أي اتفاق نووي جديد مع فرض قيود أكثر صرامةً على إيران، أعاد "بينيت" تأكيد استقلال "إسرائيل" في اتخاذ إجراءات ضد عدوها اللدود.