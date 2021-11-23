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أمانة العاصمة المقدسة تباشر سفلتة وإنارة أحياء جنوب مكة

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أمانة العاصمة المقدسة تباشر سفلتة وإنارة أحياء جنوب مكة أمانة العاصمة المقدسة تباشر سفلتة وإنارة أحياء جنوب مكة
نفذت أعمال طبقة القاعدة في حارة الباب الجديد والفلق الجديد

أمانة العاصمة المقدسة تباشر سفلتة وإنارة أحياء جنوب مكة

قامت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للطرق والإنارة برفع كفاءة وجاهزية الطرق في أحياء جنوب مكة المكرمة، من خلال تنفيذ أعمال السفلتة في حي الشامية الجديد بمساحات بلغت ٥٤٤٠٠ م٢.
وتم وتنفيذ أعمال طبقة القاعدة في حي حارة الباب الجديد، وحي الفلق الجديد، بكميات بلغت ٣٠٠٠٠م٣، كما تم تركيب عواكس سيراميكية في مخطط الفيصل.

وباشرت الأمانة ٤٤٠ بلاغاً لصيانة الطرق والأرصفة و ٢٣٠ بلاغاً لفوانيس مطفأة، و تضمنت الأعمال صيانة التجهيزات الداخلية لـ ٤٨٥ عمود إنارة وإصلاح إطفاءات ٤٢٠ فانوساً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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