400 ألف مستفيد من الحملة التطوعية "مع بعض الخير يكثر" خلال 2021

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"الجبير": العمل الخيري قطع شوطًا كبيرًا في المملكة بدعم وتوجيه من القيادة

قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير: إن العمل الخيري والتطوعي ركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030، وقد قطع شوطًا كبيرًا في المملكة؛ بدعم وتوجيه من القيادة، وهو ما بات ملموساً على المستويات كافة.

وأشاد "الجبير" بالتعاون بين شركات القطاع الخاص و"إطعام"، الذي أثمر عنه دعم ومساعدة مئات آلاف المستفيدين، والابتكار في الوصول إليهم، داعيًا إلى المحافظة على هذا التعاون بين الجانبين.

ولفت "الجبير" إلى نجاح الشراكة المجتمعية بين "ساديا" والبنك السعودي للإطعام "إطعام"، في دعم ومساعدة الأسر المتعففة في المملكة، بالشراكة مع أسواق التجزئة الرئيسية في المملكة، والتي تهدف للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأسر المحتاجة، حيث تسلمت إدارة جمعية "إطعام" دعماً بقيمة نحو مليون ريال، مقدم من حملة "مع بعض الخير يكثر".

من جانبه، أكد المدير العام لشركة "ساديا" في المملكة ماثيوس لياو، اعتزازه بحملة "مع بعض الخير يكثر"، وحرص الشركة على المساهمة في العمل الخيري، الذي تعد المملكة من رواده في العالم، إضافة إلى كونه من العوامل الرئيسة التي تعزز قيم التسامح والتعاون والتراحم والتكافل في المجتمع.

وثمّن "لياو" التعاوُن المشترك مع "إطعام" لتحقيق التكافل الاجتماعي بمفهومه الشامل، وحفظ النعمة وتوزيعها على الأسر المتعففة بشكل احترافي.

وتمكّنت الحملة، التي أطلقتها "ساديا" إيمانًا منها بالعمل الخيري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، ومن واقع مسؤوليتها المجتمعية، من توفير وجبات لأكثر من 400 ألف مستفيد خلال العام الجاري 2021، إضافة إلى تعزيز التوعية بأهمية الطعام الفائض ووقف الهدر الغذائي.